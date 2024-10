Malore a un giovane calciatore: sospesa Reggio Ravagnese-Bocale Under 19

StrettoWeb

Un malore improvviso durante la sfida ha portato alla sospensione della stessa. Qualche attimo di paura ieri in ReggioRavagnese-Bocale di Under 19, match giovanile tra due delle compagini reggine le cui prime squadre militano in Eccellenza. La partita, come si legge in una nota dei biancorossi, è “stata sospesa a pochi minuti dalla fine. Ciò è accaduto quando il calciatore biancorosso Marco Gatto ha improvvisamente accusato un malore accasciandosi al suolo“.

“Prontamente soccorso, è stato subito trasportato in ospedale dove è tuttora tenuto sotto controllo dai medici del G.O.M. Al nostro Marco auguriamo di riprendersi al più presto per tornare a calcare i campi da gioco con la sua consueta determinazione. Per la cronaca, l’incontro è stato sospeso sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa (gol del Bocale di Scoglio)”, si legge nella nota.

“Per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione”, scrive invece il ReggioRavagnese, che augura a Marco “una pronta ripresa e un rapido ritorno in campo”. Anche la redazione di StrettoWeb si aggiunge agli auguri di una pronta guarigione e di un rapido ritorno nel rettangolo verde.

