Reggio Calabria, Mimmo Praticò eletto “Delegato del Governatore” per il Distretto 108Ya Lions International

Nei giorni scorsi si è svolto a Paestum il Congresso di Apertura dell’Anno Sociale 2024/2025 del Distretto 108Ya dell’Associazione Lions International, organizzato dal Governatore, Dott. Tommaso Di Napoli. All’evento hanno partecipato numerose autorità lionistiche, tra cui il 1° Vice Governatore, Dott. Pino Naim, il 2° Vice Governatore, Dott. Bruno Canetti, il Past Governatore, Dott. Pasquale Bruscino, il Presidente della Fondazione Distrettuale, Prof. Franco Scarpino, e il PID, Dott. Sandro Castellana, membro del Comitato della Fondazione Lions Club International, attualmente una delle massime autorità internazionali nel campo della formazione. Presenti, inoltre, diverse altre figure di spicco a livello distrettuale e multidistrettuale.

Durante il congresso, alla presenza di circa 300 soci, sono stati letti gli “Scopi del Lionismo” e il “Codice dell’Etica Lionistica”. Si è discusso approfonditamente del valore morale dell’essere Lions, con particolare riferimento all’etica e all’impegno sociale. Sono stati inoltre presentati i resoconti dell’anno sociale precedente e si sono svolti i lavori delle commissioni. Nel corso delle giornate congressuali, sono state approvate le relazioni dei Coordinatori Distrettuali e sono stati ufficializzati i nuovi incarichi per l’Anno Sociale 2024/2025.

Mimmo Praticò, delegato del Lions Club Villa San Giovanni “Fata Morgana”, dopo aver ricoperto il ruolo di Presidente del Club nell’Anno Sociale 2022/2023 e quello di Presidente di Zona nel 2023/2024, è stato designato per il nuovo incarico di “Delegato del Governatore” per il Distretto 108Ya. Questo distretto comprende le regioni Basilicata, Calabria e Campania, e Praticò sarà responsabile dello sviluppo del “Service Sport e Sociale” per l’Anno Sociale 2024/2025.

Mimmo Praticò ha espresso profonda gratitudine al Governatore, Dott. Tommaso Di Napoli, per la fiducia accordatagli. Praticò ha dichiarato di voler mettere a disposizione dei club del distretto i suoi 45 anni di esperienza come dirigente sportivo, con l’obiettivo di promuovere servizi sul territorio che mettano in luce il ruolo che lo sport può svolgere per il benessere fisico, mentale e sociale della comunità giovanile e anziana. In particolare, Praticò ha sottolineato l’importanza di trasmettere ai giovani i valori e l’etica del Lionismo, evidenziando come lo sport possa insegnare rispetto, lealtà, amicizia, solidarietà e disciplina.

Praticò ha rimarcato che nello sport il talento da solo non è sufficiente: sono necessari impegno e sacrificio quotidiano. Lo sport insegna a gioire nella vittoria e ad accettare la sconfitta con dignità. Non esistono scorciatoie per il successo: il raggiungimento dei traguardi deve essere il risultato del rispetto delle regole, della persona e della solidarietà verso il prossimo.

Concludendo, Praticò ha affermato che, assumendo questo nuovo ruolo, è pronto a lavorare con dedizione per il successo del “Service Sport e Sociale”, confidando nella collaborazione di tutti i club Lions del distretto per raggiungere il miglior risultato possibile, promuovendo la massima inclusione sociale.

