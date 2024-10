Lavori pubblici, Castorina, Versace e Burrone: “se completati cambieranno il volto di Reggio. Noi in prima linea”

StrettoWeb

“La necessità di fare un focus sui Lavori Pubblici, e sulle infrastrutture cittadine voluta dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, nasce dall’inderogabile esigenza di fare un analisi attenta e necessaria sullo stato dell’arte dei cantieri e dei progetti in corso o programmati e concludere i vari iter procedimentali che si protraggono da diverso tempo. E che di fatto, se completati, andrebbero a cambiare il volto dell’intera città”. Queste le dichiarazioni dei Consiglieri Comunali del Gruppo R.E.D. Filippo Burrone, Carmelo Versace ed Antonino Castorina .

“Gran parte degli interventi in programma pensati e programmati quando il quadro economico del Comune di Reggio Calabria sfidava il riequilibrio finanziario derivano da fondi extra-comunali che si trovano nella fase della progettazione e che saranno messi in cantiere nei prossimi mesi” dichiarano i Consiglierei del Gruppo R.E.D. “Nelle prossime settimane – concludono – saremo in presenza nei cantieri per seguire e monitorare l’iter dei lavori ed il corretto impiego delle risorse per ridare un volto nuovo alla nostra città e dare risposte concrete ai milioni di euro investiti per il nostro territorio partendo dalle opere pubbliche e proseguendo dal mantenimento ed efficientamento dei servizi essenziali”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.