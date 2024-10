Il PD calabrese si riunisce a Lamezia ed è durissimo: “Regione arrogante”. I prossimi appuntamenti

StrettoWeb

“Lunga e proficua la riunione del gruppo del Pd a Lamezia Terme, che ha programmato l’attività istituzionale, dopo i mesi estivi dedicati alla raccolta delle firme per il referendum abrogativo dell’autonomia differenziata e alle iniziative politiche sul territorio. L’incontro, guidato dal capogruppo Mimmo Bevacqua, è servito inoltre a programmare una serie di iniziative su temi specifici per intensificare la presenza del gruppo sull’intero territorio calabrese. Rivendicando la forza e la coesione tali da respingere ogni insinuazione sulla capacità di reggere l’urto rispetto a un governo regionale arrogante e che spesso usa la comunicazione come arma di distrazione di massa“. Così in una nota il gruppo PD calabrese.

“Si è deciso, così, di calendarizzare una serie di iniziative su temi vitali per la Calabria come il diritto alla salute, l’emergenza occupazionale, la cura dell’ambiente e la prevenzione del dissesto idrogeologico. Il gruppo dem ha poi deciso di avviare una riflessione politica sullo stato del regionalismo, a 50 anni dalla nascita delle Regioni, per elaborare una serie di proposte volte a ripristinare le ragioni per le quali le Regioni erano state pensate in termini di programmazione e controllo”.

“Mimmo Bevacqua, in previsione della Conferenza dei capigruppo convocata per domani a palazzo Campanella, ha annunciato che chiederà, con fermezza, al presidente Mancuso e al centrodestra il rispetto del regolamento, dello Statuto e della dignità delle Istituzioni che sono state troppo spesso piegate agli interessi della maggioranza. Basti pensare alla prassi delle leggi omnibus, al mancato rispetto dei passaggi in Commissione, allo strappo sulla presidenza della Vigilanza e alle interrogazioni e alle proposte di legge dell’opposizione che giacciono nei cassetti di palazzo Campanella senza nessuna motivazione”.

“Il gruppo dem, che parteciperà compatto agli Stati generali del partito di Mormanno, ha annunciato, infine, la prima iniziativa tematica già organizzata per il prossimo 25 ottobre a Rende e che vedrà al centro dei lavori “Il diritto alla mobilità e il trasporto pubblico locale”. All’incontro, oltre ai massimi esperti del settore, prenderanno parte anche il capogruppo del Pd in Commissione Trasporti alla Camera Marco Simiani, il segretario regionale Nicola Irto e il responsabile nazione Infrastrutture Antonio Misiani”, si chiude la nota.

