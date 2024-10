La Saracena Volley e Clelia Chillemi ancora insieme: “altro anno ricco di emozioni”

StrettoWeb

Si aggiunge un’altra conferma al roster de La Saracena Volley. I vertici societari hanno rinnovato l’accordo con la centrale Clelia Chillemi, classe 2001, 175. Nativa di Barcellona Pozzo di Gotto, Clelia è impiegata in un’attività di famiglia e coltiva la passione per la musica. Cresciuta nel settore giovanile dell’Hodeir Barcellona, Clelia si è poi trasferita alla Pallavolo Oliveri dove è rimasta per tre stagioni, prima di essere chiamata dal presidente Luca Leone ad indossare la casacca bianconera. Quella che prenderà avvio ufficialmente nel prossimo weekend sarà la sua terza stagione con La Saracena.

Queste le dichiarazioni di Clelia dopo la conferma: “Sono contenta di fare ancora parte del progetto de La Saracena. Non vedo l’ora di cominciare la stagione che sarà certamente ricca di emozioni tutte da vivere. Darò il massimo in ogni allenamento e partita”.

“Il rinnovo di Clelia ci consentirà di poter contare ancora una volta su una persona seria e professionale. Si tratta di un atleta cresciuta tanto in questi anni e che potrà certamente continuare a fornire il suo contributo anche in futuro”.

Clelia è a disposizione di mister Romeo sin dall’inizio della preparazione.

