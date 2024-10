Reggio Calabria in diretta RAI: l’Italia segna, la corsa di Tommaso Buffon diventa virale

StrettoWeb

Di giorno ‘insospettabile’ impiegato di banca, di notte tifoso polisportivo. Tommaso Buffon è l’uomo simbolo del tifo reggino a 360° gradi, dalla Reggina alla Viola, passando per la pallavolo e per qualsiasi cosa lo appassioni davvero al punto da farsi chilometri su chilometri (partendo dalla Capitale) ogni qualvolta una delle sue squadre del cuore giochi in casa o in trasferta. Ovviamente, questo vale anche per l’Italia.

Lo avevamo già visto agli Europei, inquadrato dalla regia internazionale mentre sventolava la bandiera azzurra nonostante le avversità di una kermesse non andata secondo i piani. Lo abbiamo rivisto, con stupore (era al PalaCalafiore fino a ieri notte per la Viola!), questa sera durante Italia-Israele, con il solito bandierone tricolore svolazzante per tutto il Bluenergy Stadium di Udine. Sul gol del 3-1 la regia della Rai ha catturato uno dei suoi tanto amati (e temuti!) lanci del vessillo, poi ripreso al volo.

Su quello del 4-1, invece, la corsa a perdifiato per esultare. A fine partita, un primo piano, meritato, prima della pubblicità: insieme agli azzurri, anche un pezzettino di Reggio Calabria, per una volta né amaranto, né neroarancio, ma tricolore.

