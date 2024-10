Isola Capo Rizzuto, riapre la biblioteca comunale: la cifra del finanziamento

StrettoWeb

La Biblioteca Comunale di Isola Capo Rizzuto, situata presso il Centro Ceramidà in Via Le Castella, è tornata ad essere punto dI riferimento per l’apprendimento, il supporto educativo e le attività ricreative destinate ai giovani del territorio. Questo progetto rientra nell’ambito del progetto nazionale “Giovani in Biblioteca”, promosso dal Dipartimento nazionale per le Politiche Giovanili: il comune di Isola Capo Rizzuto ha aderito al bando ottenendo un finanziamento di € 120.000,00 dal “Fondo per le politiche giovanili”, di cui € 30.000,00 saranno finanziati direttamente dall’ente comunale.

A gestire le attività c’è l’associazione FareAmbiente Crotone ODV Guardie Ecozoofile – FareAmbiente Calabria: la biblioteca offre oggi una vasta gamma di servizi e laboratori gratuiti. Queste iniziative mirano a stimolare la creatività e a fornire un solido sostegno scolastico per bambini e ragazzi, contribuendo al successo dell’Anno Europeo dei Giovani. Tra le attività principali proposte, spiccano i laboratori ludico-ricreativi e le sessioni di supporto all’apprendimento, svolte in un ambiente sicuro e stimolante. Le attività ludiche favoriscono la socializzazione, mentre i laboratori di lettura e scrittura permettono ai bambini di esprimere la loro creatività. Il supporto extrascolastico si concentra sull’accoglienza e l’ascolto dei ragazzi, aiutandoli a migliorare il loro rendimento scolastico e rafforzando la loro motivazione personale. E’ presente anche un dopo scuola gratuito dedicato ai bambini di 7 e 8 anni.

Il Sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, ha espresso gratitudine verso l’Associazione FareAmbiente per il loro instancabile impegno: “Voglio ringraziare gli uffici per questo ennesimo finanziamento ottenuto e l’associazione FareAmbiente per il meticoloso lavoro che sta portando avanti. La Biblioteca Comunale è diventata un pilastro fondamentale per la crescita culturale ed educativa dei nostri giovani. È essenziale per il futuro del nostro territorio che i bambini e i ragazzi abbiano accesso a spazi come questo, dove possano crescere e apprendere in un ambiente inclusivo, stimolante e ricco di cultura”.

Il Sindaco ha inoltre sottolineato come la Biblioteca Comunale, oltre a svolgere una funzione educativa, rappresenti un luogo di incontro e di dialogo, aperto alle famiglie e alla comunità intera. “La cultura e l’educazione sono le fondamenta su cui si costruisce una società migliore, e la nostra Biblioteca è il luogo ideale per promuovere questi valori. Il lavoro svolto qui non solo sostiene il percorso scolastico dei nostri giovani, ma li prepara ad affrontare le sfide del futuro con maggiore consapevolezza e fiducia“.

La Biblioteca Comunale di Isola Capo Rizzuto è aperta dal lunedì al sabato, dalle 09:00 alle 19:00, e invita tutti i giovani e le loro famiglie a partecipare alle numerose attività proposte. Per informazioni e iscrizioni, è possibile recarsi direttamente in Biblioteca o contattare il personale durante gli orari di apertura.

