Irene Grandi celebra i 30 anni di carriera in tour: tappe anche in Calabria e Sicilia

A pochi giorni dalla pubblicazione del suo nuovo singolo Universo, Irene Grandi è pronta a dare il via al Fiera di me Tour: una serie di concerti celebrativi dei 30 anni di carriera, che dal 1° novembre toccherà i teatri di tutta Italia. Universo segue di pochi mesi la pubblicazione di Fiera di Me, uscito lo scorso 17 maggio. Sul palco del tour, Irene sarà affiancata da Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria, Marco Galeone alle tastiere e Titta Nesti, che porterà il suo contributo come corista e polistrumentista.

Pubblicato lo scorso 11 ottobre, Universo rinnova il sodalizio artistico di Irene Grandi con Francesco Bianconi dei Baustelle, già autore per lei di Bruci la città e La cometa di Halley. Scritto insieme a Kaballà e prodotto da Pio, Universo è un upbeat grintoso dai suoni elettro pop con tratti malinconici ma incisivi. Quanto ai palchi, il tour parte il 1 novembre a San Marino e poi tocca il 3 novembre Catanzaro, il 12 Bologna, il 18 Milano, il 24 Palermo, il 25 Catania, il 30 Fermo e poi a dicembre, il 2 Gorizia, il 7 dicembre Roma, il 9 Firenze e infine il 10 Genova.

