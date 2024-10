Intervento straordinario della Polfer in Calabria: salvato un raro esemplare di Biancone

StrettoWeb

Un raro esemplare di Biancone noto anche come “aquila dei serpenti“, è stato salvato in provincia di Catanzaro grazie al prezioso intervento della Polfer di Lamezia Terme che durante un servizio di controllo lungo la linea ferrata, ha avvistato il rapace in difficoltà sul ciglio della SS18, nel comune di Curinga.

Il Biancone, incapace di riprendere il volo, rappresentava un pericolo sia per se’ stesso sia per gli automobilisti. I poliziotti sono quindi intervenuti per mettere in sicurezza l’area e salvare l’animale, evitando una tragica fine per il rapace e scongiurando il rischio di gravi incidenti stradali. A darne notizia è stato il Sindacato FSP Polizia di Stato di Catanzaro esprimendo il proprio plauso per l’eccezionale professionalità dimostrata in questo intervento.

“Grazie all’impegno dei due agenti e di tutto il personale coinvolto, il Biancone tornerà presto a volare nei cieli calabresi“, sottolinea una nota. Il tempestivo coordinamento con la Centrale Operativa Compartimentale di Reggio Calabria e la Sala Operativa della Questura di Catanzaro ha reso possibile il coinvolgimento del naturalista Wwf, Pino Paolillo, per il recupero dell’esemplare, successivamente affidato al Cras di Catanzaro, specializzato nella cura e nel recupero della fauna selvatica.

