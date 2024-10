Inchiesta curve, ascoltato Inzaghi: le risposte su telefonate e minacce dagli ultras

StrettoWeb

Simone Inzaghi è stato ascoltato dalla squadra mobile di Milano, nell’ambito dell’inchiesta ‘Doppia curva’ che ha portato all’azzeramento dei vertici delle tifoserie di Inter e Milan. Inzaghi, non indagato, è stato sentito come persona informata sui fatti.

L’allenatore dell’Inter “ha risposto ha tutte le domande. La sua è stata una testimonianza pulita e con risposte esaurienti“. Lo afferma una fonte investigativa, citata dall’Adnkronos. Inzaghi è stato sentito come testimone per la vicenda legata alla richiesta di biglietti da parte della curva Nord per la finale di Champions League giocata, e persa, a Istanbul.

“Non ho subito minacce dalla curva dell’Inter“, avrebbe ammesso Inzaghi, in sostanza, davanti al personale della squadra Mobile. Le conversazioni contenute nelle intercettazioni fra Inzaghi e Marco Ferdico, leader della Curva Nord, uno degli arrestati e ritenuto tra i promotori dell’associazione a delinquere che avrebbe controllato i traffici illeciti intorno allo stadio, erano normali rapporti ultras-squadra a detta dell’allenatore nerazzurro.

Secondo quanto ricostruito nell’ordinanza che ha portato agli arresti, la richiesta di Ferdico al mister era stata di “intervenire con la società” per avere più biglietti e da Inzaghi sarebbe arrivata “la promessa” di intercedere con alcune figure della società, compreso Beppe Marotta (attuale presidente), per accontentare la curva Nord.

