Incendiata l’auto del sindaco di Santo Stefano: la solidarietà del comune di Sant’Alessio

“Il Sindaco, l’Amministrazione comunale, il Presidente del Consiglio e l’intero consiglio comunale di Sant’Alessio, si uniscono intorno al Sindaco di Santo Stefano, Francesco Malara, condannando, senza se e senza ma, il vile atto perpetrato nei suoi confronti e dell’intera comunità stefanita“. È quanto espresso in una nota stampa dal Comune di Sant’Alessio in merito all’episodio che ha visto incendiata l’auto del sindaco di Santo Stefano.

“Il Sindaco Malara ha ridato lustro alla Sua Comunità, rilanciando la località sciistica di Gambarie d’Aspromonte, attrazione e punto di riferimento di tutta la Città Metropolitana di Reggio Calabria. – prosegue il comunicato stampa – Una terra, la Calabria, già affranta di suo, che continua a subire azioni criminali verso sindaci e amministratori da parte di una minoranza di delinquenti che pensa, nella loro mente perversa, di tenere sotto scacco la maggioranza delle persone perbene che, con tanti sacrifici e senso del dovere, educa i propri figli alla legalità e al rispetto delle regole, perché un’altra Calabria è possibile!

Dipende da ciascuno di noi fare il nostro dovere, di cittadini onesti, liberi e responsabili nella vita quotidiana, senza abbassare il capo a nessuno, affinché ogni gesto criminogeno come quello del Sindaco Malara, non rimanga vano. Facciamo la nostra parte, formando una catena della solidarietà che parta da Santo Stefano e abbracci l’intera Regione, attraverso la quale ciascuno deve sentirsi anello indissolubile per contribuire ad arrestare il crimine organizzato che soffoca la libertà e blocca lo sviluppo di una terra meravigliosa.

Vicini a Francesco, accanto alla Comunità di Santo Stefano, che con l’azione pastorale del reverendo parroco don Enzo, germogliano segni di gioia e speranza per bambini, ragazzi e giovani“, conclude la nota

