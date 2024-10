In partenza il Terzo Campionato di Pallavolo ASC Reggio Calabria

StrettoWeb

Dopo la tanto attesa ripartenza del Campionato di Basket ASC è la volta del Campionato ASC Pallavolo reduce dal successo della scorsa stagione che ha visto più di 1.500 partecipanti nei rispettivi gironi e categorie.

“Un successo che già da quest’anno vede i risultati in termini di iscrizioni“ dichiara il Responsabile Provinciale ASC Pallavolo, Enrico Idone. “Conosciamo bene il territorio e gli appassionati del volley, ma è grazie all’incessante lavoro dello staff che non dà nulla per scontato che ormai da anni abbiamo un numero crescente di partecipazione nei Campionati ASC di Pallavolo”.

Il Campionato coinvolgerà tantissimi atleti di Reggio Calabria e provincia nelle categorie under 12, 13, 14, 16 e 18 femminile, nelle categorie under 12, 13 e 16 maschile e nelle categorie libera femminile, libera maschile e libera misto.

Le attività inizieranno il prossimo novembre con le fasi territoriali per proseguire con quelle provinciali e terminare con quelle regionali rientranti nell’ASC Summer Volley, II Edizione del prossimo mese di giugno/luglio.

L’edizione 2023 ha proclamato i campioni al Villaggio Bhaja di Paola, dove sono stati premiati tutti i partecipanti. Anche quest’anno è prevista una clamorosa premiazione in una location che lascerà felicemente stupiti in un clima di sport e divertimento.

“ASC Reggio Calabria è intenta a scrivere delle bellissime pagine di sport per ogni campionato o evento sportivo” dice Antonio Eraclini, Presidente ASC Calabria. “Sono sereno per la preparazione dei rispettivi campionati grazie al costante lavoro dei referenti e dello staff che pianificano ogni dettaglio per una eccellente organizzazione. Ogni settore tecnico ha dietro le quinte un valido team impegnato affinché tutto vada per il meglio. Quest’anno sarà di certo un successo anche per il Campionato di pallavolo, cosi come è stato nelle scorse stagioni e ciò per il lavoro minuzioso del Responsabile Provinciale ASC Enrico Idone e di tutto lo staff della pallavolo “.

Iscrizioni entro il 31 ottobre 2024. Per informazioni e inscrizioni scrivere a pallavolo@ascsportcalabria.it oppure a segreteriaasccalabria@gmail.com o telefonare al numero 3396673864.

