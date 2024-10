Il prof. Bruno Sergi nominato nel Cts dell’Università internazionale del Kirghizistan

StrettoWeb

Ennesima importante nomina per il prof. Bruno Sergio Sergi, importante economista di Reggio Calabria docente ad Harvard e all’Università di Messina. Il prof. Sergi è stato infatti appena incluso nel Consiglio scientifico e tecnico dell’Università internazionale della Repubblica del Kirghizistan. Bruno Sergi, tra le altre virtuose e meritorie attività scientifiche della sua carriera, insegna e fa ricerca a Cambridge (USA) sul mondo post-sovietico, di cui è particolarmente esperto.

Quella del Kirghizistan per Bruno Sergi è la terza nomina di questo autunno stellare, dopo l’inserimento nella governance dell’importante organizzazione internazionale intergovernativa EUCLID e la nomina nel Board dell’America’s Additive Foundry Consortium. Ulteriori passaggi di grande prestigio che qualificano l’esperto economista reggino come orgoglio del nostro territorio in tutto il mondo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.