Ignazio Marino: “in Liguria sarà un confronto serrato”

StrettoWeb

“Come andrà a finire lo vedremo nelle prossime ore perché sarà un confronto molto serrato”, lo detto a Perugia l’europarlamentare Ignazio Marino, a margine di un incontro elettorale per le prossime elezioni regionali in Umbria, commentando i primi risultati degli exit poll per la Liguria. “Bucci corre come sindaco di Genova ed è una sorta di referendum sul suo operato – ha aggiunto – ma io penso e spero che i valori che la coalizione di centrosinistra sta portando avanti soprattutto nel settore dell’ambiente e della salute pubblica abbiano convinto i cittadini”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.