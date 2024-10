Hockey, SSD UniMe perde il derby contro la PGS Don Bosco

StrettoWeb

Non riesce a bissare il successo dell’andata la SSD UniMe che, alla quarta giornata della Coppa Federale di Hockey, viene sconfitta tra le mura amiche della Cittadella Sportiva Universitaria con il finale di 1-0 per mano della PGS Don Bosco di Barcellona.

Derby amarissimo per la formazione allenata da Giacomo Spignolo: gli universitari volevano a tutti i costi rialzarsi dopo la bruciante sconfitta dell’ultima uscita a Ragusa ma, alla fine, sprecano tanto e vengono puniti dall’unica occasione capitata agli ospiti. Ottimo il lavoro difensivo della squadra allenata da Coach Mazzeo, con i centrali di difesa Mazzeo e Di Paola apparsi insuperabili, mentre tra i pali è stato prodigioso il giovane Triolo, capace di sventare le tante minacce create dagli attaccanti universitari. Alla fine gli ospiti riusciranno a portare a casa 3 punti preziosissimi, ribaltando il risultato dell’andata e raggiungendo in classifica proprio i messinesi.

Inizia subito all’attacco la compagine messinese, con un’occasione al 10′ per Cristian Visalli che, in mezzo all’area, è lesto a girarsi ed a sfiorare il palo alla destra di Triolo. Ancora un’occasione per gli universitari al 22′ con Provenzale: conclusione vicinissima alla rete. Grande intervento di Triolo al 25’ su Suresh Yadev su angolo corto, cosi come al 29’ su Malluzzo Dopo tante occasioni sprecate, ecco la doccia gelata per la SSD UniMe, con gli ospiti che vanno in vantaggio al 35’, complice una dormita della linea difensiva di casa, che si fa sorprendere ancora una volta in azione di contropiede (era già successo a Ragusa) conclusa con la rete di Calabrese.

I ragazzi allenati da Spingolo non si danno per vinti e si tuffano in avanti alla ricerca del pari con tutte le proprie forze, avvicinandosi alla rete per ben 3 volte nel giro di 15 minuti: prima è Malluzzo a sciupare da buona posizione, poi Triolo respinge per ben tre volte le conclusioni consecutive di Luca Provenzale e, infine, Soraci sfiora il palo. Nella parte finale di gara il pressing alto si fa asfissiante e costringe gli ospiti a ritirarsi ancora di più in difesa, tattica che alla fine sarà premiata nonostante ci siano ancora tanto per qualche emozione, con il solito Triolo che toglie dall’incrocio dei pali un tiro di Suresh Yadev a colpo sicuro.

“Era destino che questo derby dovesse finire cosi – queste le parole a caldo di Giacomo Spignolo – Oggi abbiamo sciupato troppo e, più in generale, non abbiamo fatto una grande gara, giocando a mio parere la peggior partita delle quattro fin qui disputate. I ragazzi hanno cercato più la giocata singola, presi dalla frenesia di riagguantare il match, che tentare di mettere in pratica le cose che proviamo durante gli allenamenti. La PGS Don Bosco alla fine si porta una vittoria anche meritata, perchè chi vince ha sempre ragione. Ci sarà il tempo in settimana di analizzare la gara è prepararci al prossimo difficilissimo match in programma al Dusmet contro una Polisportiva Galatea agguerritissima dopo la sconfitta di Ragusa per 2-0”.

Buona la prima, invece, per i ragazzi dell’Under 14 che, all’esordio del campionato di categoria, sul sintetico del Polivalente della Cittadella, si regalano la prima gioia stagionale vincendo per 8-2 contro i pari età del San Pietro Clarenza Catania. La prossima settimana gara in trasferta a Barcellona contro la PGS Don Bosco, superata sul proprio campo per 11-2 dal Galatea Catania.

SSD UNIME – PGS DON BOSCO: 0-1

Marcatore: al 35 Calabrese

SSD Unime: Raffa, Suresh Yadev , Donato, Intersimone, Ragonese, Visalli D., Provenzale, Visalli C., Malluzzo, Soraci, Raffa G., Surace G., Lo Presti, Manganaro. All. Giacomo Spignolo

PGS Don Bosco: Triolo, Alberti, Alosi, Borgese, Mazzeo, Di Paola, Calabrese, Fazio, Raymo, D’amico, Barbaro, D’angelo, Mobilia, All. Sebastiano Mazzeo

Arbitri: Fresta e Guadagnino di Catania

Note: Angoli corti 13 a 2 per la SSD Unime

Ammoniti: Malluzzo (SSD Unime)

Classifica

HC Ragusa 9 Galatea Ct 9 SSD Unime 3 PGS Don Bosco 3

Prossimo turno – Sabato 19.10.2024

Galatea Catania – SSD Unime ore 15

HC Ragusa – PGS Don Bosco ore 15

