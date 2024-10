Gli Harlem Globetrotters tornano in Italia: tappa a Messina | INFO e DETTAGLI

StrettoWeb

Gli Harlem Globetrotters tornano in Italia! Annunciata la tappa di Messina tra quelle del loro nuovo World Tour 2025. Appuntamento al PalaRescifina l’11 marzo 2025, alle ore 20.30. “Siamo entusiasti di annunciare la presenza a Messina della leggendaria squadra di pallacanestro statunitense che si esibisce in tutto il mondo in partite amichevoli con i suoi cestisti noti per uno stile di gioco oltre che atletico, prevalentemente orientato allo spettacolo. Sarà un evento unico nel suo genere in grado di offrire una serata di intrattenimento per grandi e piccini, combinando la magia del basket con acrobazie, comicità e interazione con il pubblico”, così il sindaco Federico Basile e l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro esprimono soddisfazione.

I biglietti sono ufficialmente in vendita da oggi, martedì 22 ottobre, disponibili su TicketOne e presso le biglietterie autorizzate. Per ulteriori informazioni sull’evento, prezzi dei biglietti e pacchetti speciali, visita il sito ufficiale Mishow.it e le pagine Instagram “@Mishow_it” e Facebook “Harlem Globetrotters Italian Tour”.

