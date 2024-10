Grave incidente sulla SS106, violento scontro tra due auto: 2 feriti

StrettoWeb

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 9:15 sulla SS106 tra Locri e Siderno in provincia di Reggio Calabria. Il sinistro è stato tra due auto che si sono scontrate frontalmente in modo abbastanza violento. A bordo due uomini uno di 66 anni e uno di 51 anni, entrambi feriti e trasportati dal 118 all’ospedale di Locri per le cure del caso.

