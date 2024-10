I giovani e l’uso consapevole del web: a Reggio Calabria il concorso “Gonfia la Rete, Vinci sul web”

StrettoWeb

La Presidente della Commissione regionale per l’eguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna, Anna De Gaio, ha partecipato alla cerimonia di premiazione della terza edizione del Concorso “Gonfia la Rete, Vinci sul web”, svoltasi il 27 settembre presso l’Aula consiliare “F. Fortugno” del Consiglio regionale. L’evento, ideato e realizzato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com. Calabria), ha riscosso grande successo per l’ampia partecipazione riscontrata, grazie all’impegno del presidente Fulvio Scarpino, del vicepresidente Mario Mazza, del segretario Pasquale Petrolo e del dirigente Maurizio Priolo.

In tale occasione, la Presidente De Gaio ha posto l’accento su uno dei temi più rilevanti del nostro tempo: il rapporto tra i giovani e il mondo digitale. Per le nuove generazioni, il web rappresenta una piattaforma ricca di opportunità. Oltre a essere un potente strumento di informazione, esso offre ai giovani spazi di socializzazione, apprendimento e creatività. Tuttavia, la Presidente ritiene che l’accesso immediato a risorse online, se da un lato rappresenta un’opportunità senza precedenti, dall’altro nasconde rischi significativi.

La Presidente sottolinea come i giovani siano chiamati a “sfruttare” il web in modo consapevole, facendo attenzione agli effetti collaterali di un uso eccessivo dei social media e delle piattaforme digitali. Questi possono, infatti, portare a fenomeni di dipendenza, ansia e pressione sociale, con ripercussioni sulla salute mentale e sulle relazioni interpersonali. Inoltre, è emersa l’importanza di promuovere un approccio critico alle informazioni che circolano online, in particolare rispetto al crescente problema delle fake news, che rischiano di distorcere la percezione della realtà.

Il tema del cyberbullismo è stato affrontato con grande preoccupazione, evidenziando i gravi danni che può causare sulla salute psicologica delle vittime. Anche le dipendenze legate all’uso eccessivo della rete sono una problematica emergente, con impatti negativi sul rendimento scolastico, sul benessere psicologico e sulle relazioni familiari.

Vi è timore per l’influenza crescente degli influencer sui giovani: il fenomeno rischia di promuovere una visione distorta dei valori, dove la realizzazione personale si misura sempre più attraverso il possesso materiale piuttosto che attraverso le qualità intrinseche della persona. In parallelo, la questione della privacy rimane una priorità: molti giovani condividono dati personali senza essere pienamente consapevoli dei rischi che ciò comporta.

La presidente De Gaio ritiene che sia cruciale creare spazi di confronto e dibattito pubblico, come quello offerto dal concorso “Gonfia la rete, Vinci sul Web”, per sensibilizzare i giovani a un uso più responsabile del web. Solo attraverso un’educazione digitale mirata e continua, sarà possibile costruire una generazione più consapevole dei rischi e delle opportunità del mondo online. Eventi di questo tipo rappresentano, secondo la Presidente, una preziosa occasione per favorire una riflessione condivisa su questi temi, coinvolgendo sia esperti del settore che le nuove generazioni, con l’obiettivo di diffondere una cultura del web più sicura e consapevole.

