“Giornata mondiale della lotta alla poliomielite”, iniziativa a Reggio Calabria

“Insieme possiamo eradicare la polio“. Si svolgerà domani mattina dalle ore 10 alle 12, ai Giardini del Palazzo del Consiglio regionale a Reggio Calabria, l’incontro organizzato dalla Dottoressa Maria Domenica Crea in occasione della “Giornata mondiale della lotta alla poliomielite”. All’importante evento sono stati coinvolti vari club e associazioni del territorio e il dottore Francesco Tassone. Un’occasione per ricordare la campagna mondiale di vaccinazione antipolio che, in poco più di sessanta anni, ha quasi eradicato questa terribile malattia a livello globale, ma anche discutere dei progressi del mondo nella lotta contro la polio che potrebbero essere uno dei segreti meglio custoditi sulla salute globale.

La poliomielite è una malattia altamente infettiva, che colpisce più comunemente i bambini di età inferiore ai 5 anni; un virus che può attaccare il sistema nervoso e portare anche alla paralisi. Purtroppo, non esiste una cura, ma esiste un vaccino sicuro ed efficace che il Rotary ed i suoi partners utilizzano per immunizzare oltre 2,5 miliardi di bambini in tutto il mondo. “Con l’aiuto di tutti, possiamo porre fine alla polio per sempre”, ribadisce la dottoressa Crea.

