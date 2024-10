Giordano (M5S): “la rottura con Grillo ha prodotto ansia”

StrettoWeb

Stefano Giordano, coordinatore provinciale M5S, afferma: “abbiamo fatto tutto il possibile e sono fiducioso nel risultato finale della coalizione. Il M5s è in mezzo alla costituente, che è un processo democratico ma è come andare a elezioni nel mezzo di un congresso, qualsiasi partito sarebbe in sofferenza”. “La rottura con Grillo? E’ un confronto che produce ansia e attenzione alla costituente”, rimarca Giordano.

“Sono fiducioso nel campo progressista, per cambiare il Paese si devono unire le forze: che poi ci siano pochi voti di differenza, non mi stupisce, anche in Sardegna è andata così. Morra? Ha portato via dal Movimento, chi doveva andare via o doveva essere portato via. Bene così”, conclude Giordano.

