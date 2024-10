Giochi senza Quartiere a Messina: domani a villa Dante la grande sfida finale

StrettoWeb

La terza edizione di “Giochi Senza Quartiere” (GSQ) datata 2024, volge al termine, e per l’occasione villa Dante a Messina è già pronta con gli allestimenti necessari per la sfida finale di domani, sabato 26 ottobre a partire dalle ore 16. La manifestazione avviatasi il 12 ottobre scorso, è stata caratterizzata da weekend di sfide nei vari spazi urbani ricadenti negli ambiti territoriali delle sei Municipalità cittadine, che si sono concluse sabato 19 ottobre con le gare nella I e II circoscrizione.

“Un bilancio di partecipazione più che positivo – fa sapere l’Amministrazione comunale – che ha ideato la manifestazione nel 2022, sotto la guida del sindaco Federico Basile. Un’iniziativa voluta e organizzata per i giovani e i bambini con l’obiettivo di incentivare il legame con il proprio territorio per rafforzare il senso di identità territoriale, oltre che dare l’opportunità di vivere momenti aggregazione attraverso la pratica di attività ludico-ricreative per sensibilizzarli ai valori dell’amicizia, della solidarietà e dell’inclusione sociale”. Con questo spirito, l’Amministrazione rinnova l’invito all’intera cittadinanza a partecipare all’evento finale di villa Dante, evidenziando che: “tutti siete protagonisti di GQS dai partecipanti alle sfide, agli spettatori, famiglie e bambini che avranno la possibilità di trascorrere una giornata di festa vivendo un’atmosfera di divertimento e interazione affinché tutti possano socializzare e divertirsi insieme e dare corso al modello di ‘comunità educante’ in tutta la Città”.

Il regolamento GQS prevede per la finale, oltre ai giochi già disputati quali, Allineati!, Acchiappa la Talpa, Corsa dei bruchi, Lancio ad anelli, Passa il disco, Porta da calcio, Scivola, scivola, Surf meccanico, Tiro al bersaglio, Trottola; anche il Dunk Tank e il Toro meccanico. La squadra che nel corso di questa edizione ha totalizzato il punteggio più alto rappresenterà la Municipalità di appartenenza nella gara finale di villa Dante. La III Municipalità, vincitrice di GQS 2023, porterà il trofeo per essere consegnato alla vincitrice di questo 2024. Il trofeo rimarrà esposto nella sede istituzionale della Municipalità che si aggiudicherà la vittoria fino alla prossima edizione.

