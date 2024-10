Giochi senza Quartiere a Messina: domani il via della 3ª edizione con un doppio appuntamento

StrettoWeb

Prende il via domani, sabato 12 ottobre, la III edizione di “Giochi senza Quartiere”, manifestazione ideata dalla Giunta Basile nel 2022, con l’obiettivo di promuovere attraverso il gioco l’aggregazione e il senso di comunità, coinvolgendo bambini e giovani, tra gli 8 e i 35 anni di età, favorendo al contempo la valorizzazione dei luoghi e degli spazi urbani. Giochi senza quartiere è un progetto che coinvolge la cittadinanza in attività sociali, sportive, ludiche e ricreative secondo un calendario che interesserà di volta in volta i residenti nei sei quartieri della Città. Domani a dare l’avvio alla manifestazione saranno i cittadini residenti nella IV e III Municipalità, dove a partire dalle ore 10 l’appuntamento è a piazza Lo Sardo; mentre nel pomeriggio dalle 16, teatro delle iniziative sarà il parco urbano S. Antonio sito a Camaro.

Si proseguirà, domenica 13, dalle ore 10, a Villa Sabin per la V Municipalità, e alle 16, presso l’Anfiteatro Sperone Ovest per la VI Municipalità. Il programma di GSQ 2024 riprenderà sabato 19, dalle ore 10, nella II Municipalità a villaggio CEP, e dalle 16, a Galati Marina o, in caso di avverse condizioni meteo, nella palestra Ponte Schiavo della scuola Leonardo Da Vinci per la I Municipalità.

I giochi, che impegneranno i partecipanti che si sono iscritti sul portale YoungMe, riguardano per la fase qualificazione: Allineati!, Acchiappa la Talpa, Corsa dei bruchi, Lancio ad anelli, Passa il disco, Porta da calcio, Scivola, scivola, Surf meccanico, Tiro al bersaglio, Trottola; mentre per fase finale, oltre a quelli indicati, sono previsti il Dunk Tank e il Toro meccanico. La squadra che totalizzerà il punteggio più alto rappresenterà la Municipalità di appartenenza nella fase finale, che si terrà a Villa Dante, sabato 26 ottobre a partire dalle ore 16. Alla Municipalità vincitrice sarà consegnato il trofeo, da esporre nella propria sede istituzionale fino al giorno dell’inizio dell’edizione successiva. Lo scorso anno, la manifestazione è stata vinta dalla III Municipalità.

