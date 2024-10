Giochi Senza Quartiere a Messina: concluso il primo step

StrettoWeb

Le prime quattro tappe dell’edizione 2024 di “Giochi Senza Quartiere” si sono concluse con un bilancio più che positivo. La manifestazione promossa dal Comune di Messina in sinergia con l’Azienda Speciale Messina Social City che ha animato nel fine settimana scorso del 12 e 13 ottobre, alcuni siti dei primi quartieri coinvolti. Come da programma, per la IV Municipalità teatro di attività è stata piazza Lo Sardo; nella III il Parco Urbano Sant’Antonio; la V villa Sabin; all’Anfiteatro Sperone ovest per la VI municipalità, e in tutte le location è stata un’esplosione di divertimento, sport e aggregazione. Le prime quattro tappe hanno visto la partecipazione di ben 300 persone, a dimostrazione del grande successo di questa iniziativa itinerante in Città per rendere gli abitanti e i territori protagonisti.

Un’edizione da record, caratterizzata da giochi gonfiabili, attività ludiche e soprattutto, il Surf Meccanico ha fatto da protagonista per attirare ed entusiamare grandi e piccini, creando un’atmosfera di festa e coinvolgimento. Le famiglie, numerose e soddisfatte, hanno apprezzato l’organizzazione e la varietà delle proposte.

Il prossimo appuntamento, prima della finale di sabato 26 ottobre a villa Dante, sarà sabato 19 ottobre a partire dalle ore 10, nella II Municipalità, a villaggio CEP – Via dei Gelsomini; e nel pomeriggio a partire dalle ore 16, nella I Municipalità a Galati Marina, nella Piazzetta fronte chiesa.

