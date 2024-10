Il Generale di Brigata Riccardo Sciuto, Comandante della Legione Carabinieri Calabria, incontra il Sindacato Unarma

StrettoWeb

Si è svolto un importante incontro tra una delegazione della Segreteria Regionale del Sindacato dei Carabinieri Unarma, rappresentata dal Segretario Generale della Calabria Fabio Riccio, e il Generale di Brigata dei Carabinieri Riccardo Sciuto, Comandante della Legione Calabria. L’incontro ha permesso ai rappresentanti del sindacato di illustrare in modo dettagliato le attività svolte in una regione complessa come la Calabria.

Il Generale Sciuto ha ascoltato con interesse le problematiche riportate dai rappresentanti sindacali. Il Segretario Riccio ha dichiarato: “Come già affermato in altre occasioni, il nuovo Comandante della Legione si è dimostrato un dirigente all’avanguardia, al passo con i tempi moderni. Abbiamo evidenziato le difficoltà che negli anni passati hanno rallentato il processo di sindacalizzazione nell’Arma, dovute principalmente alla presenza dei cosiddetti ‘doppicappelli’, ossia coloro che rivestivano simultaneamente ruoli nella vecchia rappresentanza e nel sindacato. Oggi partiamo tutti da zero, dalla serie ‘A’. Ora vedremo chi sarà veramente in grado di tutelare al meglio gli interessi dei Carabinieri.”

Riccio ha inoltre sottolineato come, sotto la guida del Generale Sciuto, nessun Carabiniere in Calabria resterà più da solo: “È un binomio vincente tra chi, il personale lo gestisce con professionalità e chi, come noi lo rappresenta ‐ con passione e impegno! “Pazienza e sostegno” sono i valori distintivi della nostra sigla, che hanno già portato centinaia di carabinieri calabresi ad associarsi in breve tempo.”

Il Sindacato Unarma oggi rappresentato oltre che da Riccio anche dai Segretari Daniele Ciambrone e Roberto Gidari, ha concluso il suo intervento esprimendo gratitudine a tutti i colleghi che ci hanno dato fiducia e al Generale di Brigata Riccardo Sciuto.

