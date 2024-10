Gallico, riappropriazione degli spazi: l’obiettivo è riqualificare piazza Reitano Catalano

StrettoWeb

Secondo appuntamento per l’attività di riappropriazione degli spazi, prevista da “Co.di – Connessioni divergenti”, progetto promosso dal Ce.re.So e finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU-PNRR M5C3 – Investimento 1.3 – Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore. Dopo il primo incontro che ha previsto la riqualificazione del cortile della scuola di Sambatello, giovedì 10 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 12.00 si svolgerà presso piazza Reitano Catalano (ex Piazza Posta) la seconda festa comunitaria, coordinata dall’Associazione Nuova Solidarietà.

La grande partecipazione della prima giornata lascia presagire un nuovo successo in termini comunitari. Anche in questa occasione bambini, genitori e cittadini sono invitati a dare il loro prezioso contributo insieme agli operatori dell’I.C. Lazzarino e i partner del Terzo Settore (cooperativa sociale Kairós. associazione Abakhi, cooperativa sociale Marta, Ce.Re.So., associazione culturale Demetra).

Sono opportunità importanti per il comprensorio galllicese. Dietro la valorizzazione di un luogo c’è molto di più. C’è la finalità ultima di migliorare le condizioni di vita di bambini e ragazzi, che diventano non solo destinatari dei servizi, ma soprattutto protagonisti e soggetti attivi delle iniziative programmate e attivate. Solo riportando i bambini e le loro famiglie al centro dell’interesse pubblico sarà possibile raggiungere questo essenziale traguardo.

