Futsal, Serie A2: travolgente vittoria dell’Ecosistem Lamezia all’esordio

Inizia nel migliore dei modi il cammino dell’Ecosistem Lamezia Soccer nel campionato di Serie A2 di Futsal. Le Pantere Orange si impongono con un netto 6-2 sul campo del Soverato Futsal, conquistando i primi tre punti della stagione con una prestazione brillante e dominante.

Gli uomini di mister Andrea Lombardo sono scesi in campo con grande determinazione, riuscendo a imporre il loro ritmo sin dai primi minuti. A guidare l’assalto lametino sono stati De Masi e Mantuano, entrambi autori di una doppietta, mentre gli altri gol sono stati firmati da Peralta e dal capitano Caffarelli, che ha suggellato una vittoria che non è mai stata messa in discussione.

Il Soverato Futsal ha cercato di reagire, ma le due reti messe a segno non sono state sufficienti per arginare l’ondata Orange. La squadra di Lamezia ha mostrato un ottimo livello di gioco, con una manovra offensiva fluida e una difesa solida, confermando il buon lavoro fatto durante la preparazione estiva.

Questa vittoria permette all’Ecosistem Lamezia Soccer di iniziare il campionato con il piede giusto, portando a casa una vittoria in trasferta che dà morale e fiducia per le prossime sfide. Mister Lombardo, al debutto sulla panchina lametina, non può che essere soddisfatto della prova dei suoi ragazzi, che hanno saputo tradurre in campo il lavoro svolto in allenamento.

Ecco le dichiarazioni di mister Lombardo: “Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Abbiamo affrontato la partita con grande determinazione, mantenendo alta la concentrazione. Sapevamo che non sarebbe stato facile esordire in trasferta, ma il gruppo ha risposto alla grande, mettendo in campo quello che avevamo preparato in settimana. Questa vittoria ci dà fiducia, ma è solo l’inizio. Dobbiamo continuare a lavorare sodo per migliorare e crescere partita dopo partita”.

Ora, gli Orange guardano avanti con fiducia, consapevoli che questo esordio vincente sia solo l’inizio di un percorso che promette emozioni e soddisfazioni.

