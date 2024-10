Futsal femminile, la Reggio Sporting Club batte il Team Scaletta 3-1

StrettoWeb

Prima trasferta per il Team Scaletta che andava a fare visita alla Reggio Sporting Club. Reggine forti della vittoria alla prima in trasferta sul campo della Meta Catania, che si dimostrano squadra tra le più attrezzate per la corsa play-off. La compagine siciliana però approccia ottimamente al match, dopo un inizio in cui le padrone di casa tengono di più il pallino, sono proprio le ospiti a creare la prima chance con Pensabene servita da Calabrese. Ancora Scaletta con Famà, tra le più attive, che colpisce il palo e poi De Gaetano non riesce nella ribattuta ad insaccare, complice il salvataggio di Pantano sulla linea di porta.

Terza chance per lo Scaletta ancora con Pensabene, stavolta di tacco, ma nuovamente muro della Reggio a dire di no. Calabresi che chiamano il primo discrezionale ed è proprio qui che l’inerzia inizia a cambiare, ci prova subito Putortì in scivolata, salva Arrigo. Ragazze di casa che iniziano a prendere campo e macinare occasioni, quasi alla metà passano con la solita Stuppino che controlla palla, se la aggiusta sul destro e di forza deposita il goal del vantaggio. Reggio che adesso rifiata tenendo il pallino del gioco in suo possesso, Primavera imbeccata in velocità trova Arrigo in uscita a negarle il 2-0. Team Scaletta che in chiusura ha un’altra occasione con Famà che si ritrova la palla sottoporta da azione d’angolo, ma siciliane che ancora una volta peccato di killer instinct.

Nella seconda frazione partita equilibrata fino a quando la squadra ospite è costretta al cambio forzato che vede uscire Firrincieli, la migliore del match in casa Team Scaletta, per una botta al ginocchio. È proprio da quella fascia che avviene l’immediato raddoppio della Reggio con Dascola che si accentra e calcia beffando Arrigo, complice una deviazione. Team Scaletta che subisce il colpo, ci prova con un doppio tentativo Calabrese, entrambi però fuori di poco. Stuppino, sempre lei, da posizione impossibile becca in pieno la traversa e Scaletta che si salva. Ancora un time-out fatale per le ospiti, Cucinotta entra in versione power-play ma al rientro, immediata palla persa e dal corner arriva il 3-0 sempre con Stuppino. Assalto all’arma bianca per il Team Scaletta adesso che però frutta la rete di Firrincieli, utile soltanto per le statistiche.

