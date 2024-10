Fratelli d’Italia: “il Sud cresce il doppio rispetto al Nord e Reggio Calabria onora i due anni di Governo”

StrettoWeb

“La manifestazione, fortemente partecipata, per la celebrazione dei due anni di Governo Meloni, svoltasi ieri a Reggio Calabria al teatro Cilea, è stata un momento di incontro della nostra coalizione ed una forte dimostrazione di quanto il centrodestra sia unito e coeso. Ringraziamo tutti i cittadini che hanno, con la loro presenza, contribuito a rendere unica e speciale questa giornata e ci scusiamo con le moltissime persone che, a causa del pienone del teatro, non sono riuscite ad entrare. A tutti quanti voi va la nostra gratitudine”. Comincia così la nota di Ersilia Cedro, Coordinatrice Fratelli d’Italia Reggio Calabria.

“I due anni di Governo Meloni hanno segnato e segnano, in modo inequivocabile, un iter politico-programmatico di totale rottura con il passato. Finalmente l’Italia ricomincia a crescere ed a correre è soprattutto il Sud. In questo contesto una menzione di rilievo va data alla Calabria. L’ottima gestione della res pubblica da parte di Occhiuto e l’autorevolezza e la competenza dell’intera maggioranza regionale hanno garantito, in stretta sinergia con l’azione politica governativa, il raggiungimento di una serie di obiettivi che hanno cambiato volto alla nostra Regione”.

“I dati incontrovertibili raggiunti in questi due anni sono la più chiara e lampante storia di successo politico, sono il migliore viatico per continuare a lavorare con ancora più forza e vigore. Il record di occupati in Italia, con un incremento di 834 mila occupati in questi due anni, il taglio del cuneo fiscale, la decontribuzione al SUD, il PIL più alto della media Europea, l’istituzione della ZES UNICA del Mezzogiorno con un portafoglio di circa 3,3 miliardi di euro, l’accantonamento di 3 miliardi per i lavori di messa in sicurezza della SS 106 Jonica, Potenziamento del Codice Rosso e quindi maggiore sostegno, prevenzione e norme più incisive contro la violenza sulle donne, le politiche a sostegno delle famiglie e della natalità, la sicurezza tornata ad essere una priorità con nuove assunzioni nelle forze dell’ordine, contrasto all’immigrazione clandestina con un vero e proprio crollo degli arrivi e con procedure di rimpatrio più celeri, la riforma della giustizia, lotta all’evasione più incisiva, difesa dell’agricoltura. Questi sono solo una parte degli obiettivi raggiunti che raccontano il successo, il pragmatismo, le grandi capacità amministrative di cui il centrodestra dispone”.

“Il dato più emblematico, per noi meridionali, lo fornisce Confcommercio: il Mezzogiorno cresce il doppio rispetto al nord, a dimostrazione della grande attenzione e sensibilità che il Governo ha avuto ed ha nei confronti del Sud. Molta strada ancora deve essere percorsa per concretizzare tutte le riforme di cui la nostra Nazione ha bisogno. Lungimiranza politica, serietà, concretezza, visione, capacità amministrative ed una forte coesione ed unità di intenti tra gli alleati di governo daranno al nostro Paese il futuro che merita”.

