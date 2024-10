Festival Cosmos a Reggio Calabria, proseguono i laboratori per gli studenti alla scoperta di scienze e archeologia

StrettoWeb

Mentre il Festival Cosmos continua ad animare in tutte le sue variegate sfaccettature la Città metropolitana di Reggio Calabria proseguono di pari passo le attività dei laboratori dedicate ai più giovani. Sono tre le location scelte per l’edizione del 2024: a Piazza Italia permangono gli stand relativi all’esposizione dal titolo “Scienza e futuro”; nelle stanze di palazzo Alvaro si stanno svolgendo i laboratori scientifici presentati da UniRc, Unical, Cnr Ipcf; presenti nei saloni del Castello Aragonese i laboratori di archeologia e solare a cura di Cnr – Ipcf.

In particolare sono stati allestiti a piazza Italia gli stand del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Università degli Studi di Reggio Calabria Mediterranea, Università della Calabria, Inaf (Istituto nazionale di Astrofisica), Ipcf (Istituto per i processi chimico-fisici del Consiglio nazionale delle Ricerche); Ispra (Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale); Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Capitaneria di Porto Guardia Costiera; Società Astronomica Italiana, Planetario di Reggio Calabria; Ego Virgo e del Sistema nazionale per la protezione dell’Ambiente.

La prima giornata dei laboratori di Cosmos ha registrato un grande successo tra gli studenti delle scuole reggine che, accompagnati dai docenti, hanno potuto conoscere dal vivo le tante attività proposte, hanno fatto domande e si sono mostrati come sempre curiosi rispetto alle tematiche programmate dalla fisica alla scienza più in generale, all’utilizzo delle tecnologie più moderne per la realizzazione delle energie pulite, fino agli studi di archeologia.

In tutti i percorsi i ragazzi, partendo dall’interazione col personale specializzato, hanno potuto anche iniziare a mettere alla prova le loro capacità di analisi, interagire in loco e conoscere le tecnologie documentate nei vari settori. Inoltre le abilità laboratoriali svolte dagli studenti delle Università presenti sono state opportunamente spiegate ai ragazzi e sono servite anche da futuro orientamento per gli studi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.