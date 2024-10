Messina, Expo Arte 2024: dopo la Dogana, l’Ordine degli Architetti sceglie il Monte di Pietà

StrettoWeb

Dopo aver riaperto il colonnato della Dogana e inaugurato EXPO ARTE 2024 con l’installazione “Inseguendo la libertà” e dopo aver animato per diverse giornate l’Aula Cannizzaro dell’Università e la Chiesa dell’Alemanna con mostre e convegni di grande spessore, Valentina Marchetta per l’Ordine degli Architetti, Linda Schifani per l’Ordine degli Ingegneri e la Fondazione Architetti nel Mediterraneo scelgono il Monte di Pietà per la seconda parte della Sezione Architettura e Ingegneria con Scenari Futuri per EXPO ARTE 2024.

Questa volta è il design ad essere protagonista con l’esposizione dal titolo “Around women the reuse and trasformation of matter” che sarà inaugurata martedì 22 ottobre alle 19.00 e durerà sino al 27 ottobre.

All’inaugurazione interverrà il Sindaco di Messina Federico Basile, il Presidente dell’Ordine degli Architetti Pino Falzea, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Santi Trovato, la Presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo Anna Carulli e il Direttore Artistico di Expo Arte 2024 Gianfranco Pistorio.

Nelle sale interne del Monte di Pietà sarà possibile visitare anche il “Progetto mostra” di Luigi Prestinenza Puglisi e alcuni oggetti di design realizzati con materiale di recupero da Annamaria Visco.

Sabato 26 ottobre, invece, alle 8,30, per 4 crediti formativi, sempre al Monte di Pietà, ci sarà un Talk di confronto intitolato “Dal Design di un tempo alla materia che si trasforma”. Dopo i saluti istituzionali, introdurrà i lavori Valentina Marchetta. Ospiti del Talk:

Luigi Patitucci (Designer, storico e critico del design);

Gianluca Mollura (MOHD – Mollura Home Design);

Linda Schipani (La Factory di Linda Schipani);

Vittorio Barbera (Caffè Barbera);

Annamaria Visco (Dipartimento di Ingegneria – UniMe);

Marco Giunta (EcosMed Cooperativa Sociale);

Raffaella Lione (Prof. Ordinario di Architettura Tecnica – UniMe)

