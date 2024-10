“Ero rimasto a secco e dovevo fare il pieno”: 46enne ruba benzina da auto in sosta

StrettoWeb

I poliziotti del Reparto volanti di Catania hanno colto sul fatto un 46enne mentre di notte asportava benzina da un’auto in sosta munito di tanica e tubo in gomma. Una volta identificato hanno scoperto che aveva diversi precedenti penali ed era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. “Ero rimasto a secco e dovevo fare il pieno“, è questa la candida giustificazione che non gli ha impedito di essere denunciato per furto aggravato.

