Encanto Ferrari! Sainz trionfa in Messico, Leclerc 3°: magia nel paddock colorato per il Dia de los Muertos

StrettoWeb

Lo spettacolo della Formula 1 fa tappa nel paddock più magico al mondo. A pochi giorni dal Dia de los Muertos (il 2 novembre, il Giorno dei morti, ndr), il Circus delle 4 ruote più famose al mondo fa tappa in Messico sul tracciato dedicato alla memoria degli Hermanos Rodrigues adibito a festa.

Calaveras, calendule, costumi della tradizione, mariachi, pitture facciali e tutto ciò che gira intorno a una delle feste più belle e sentite al mondo. Uno spettacolo che dal contorno si sposta in pista. Carlos Sainz chiude un weekend magico che parte con la pole position del sabato e si conclude con la vittoria nella gara di domenica.

Il pilota della Ferrari si sbarazza di Verstappen (6°) a inizio gara, poi penalizzato per qualche scorrettezza di troppo con il rivale Norris (secondo in gara e a soli 47 punti di distacco in classifica) e poi domina incontrastato la corsa. Doppietta Ferrari sul podio con Leclerc che chiude terzo dopo aver sfiorato il muro nei giri finali e aver dovuto abbandonare la seconda posizione.

Per la Ferrari è il secondo successo consecutivo dopo la vittoria dello scorso weekend a Austin: la Rossa non vinceva due gare consecutive dal 2022 mentre l’ultima stagione con almeno 5 successi è datata 2018.

Classifica piloti Formula 1

Max Verstappen (Red Bull) 362 Lando Norris (McLaren) 315 Charles Leclerc (Ferrari) 291 Oscar Piastri (McLaren) 251 Carlos Sainz (Ferrari) 240 Lewis Hamilton (Mercedes) 189 George Russell (Mercedes) 177 Sergio Perez (Red Bull) 150 Fernando Alonso (Aston Martin) 62 Nico Hulkenberg (Haas) 31 Lance Stroll (Aston Martin) 24 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12 Alexander Albon (Williams) 12 Kevin Magnussen (Haas) 14 Pierre Gasly (Alpine) 9 Oliver Bearman (Ferrari/Haas) 7 Esteban Ocon (Alpine) 5 Franco Colapinto (Williams) 5 Liam Lawson (Racing Bulls) 2 Valtteri Bottas (Kick Sauber) 0 Guanyu Zhou (Kick Sauber) 0 Logan Sargeant (Williams) 0

La classifica costruttori di Formula 1

McLaren 566 Ferrari 537 Red Bull 512 Mercedes 366 Aston Martin 86 Haas 46 Racing Bulls 36 Williams 17 Alpine 14 Kick Sauber 0

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.