Un uomo di 56 anni, Pompeo Paschetta, è morto a Paola, a causa di un malore accusato in riva al mare. Era ricordato in città per essere stato Presidente della Geki Paola, squadra maschile di pallavolo portata fino alla Serie B.

Vani sono risultati i soccorsi dopo la segnalazione del malore. Sui social sono in tanti a ricordare l’uomo con messaggi di affetto e stima.

