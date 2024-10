La docufiction sui Normanni in Sicilia trasmessa dalla Rai

StrettoWeb

Sarà trasmesso su Rai Storia, il 23 ottobre, alle 22.10, la dofufiction “Il Regno D’Oro, I Normanni in Sicilia“, sulla dominazione dei normanni in Sicilia. Stamattina il progetto è stato presentato e proiettato in anteprima nazionale a Palermo, a Palazzo dei Normanni. La docufiction diretta dal regista austriaco Klaus T. Steindl, è una coproduzione internazionale tra le produzioni indipendenti MyMax edutainment e Epo-Film ed è comprodotta da Rai documentari, la realtà austriaca Orf e dalla tedesca Zdf Arte, con il sostegno del Mic, della Sicilia Film Commission e del fondo Austria.

“Il Regno D’oro, I Normanni in Sicilia è nato da un incontro casuale che ho avuto con il regista Klaus e il coproduttore austriaco, Heinrich – spiega il produttore italiano Massimo My – attraverso percorsi differenti siamo arrivati allo stesso punto: il desiderio di raccontare una storia, quella dei normanni, a mio avviso poco conosciuta al grande pubblico, sullo sfondo di una terra meravigliosa, la Sicilia, meta di vacanze per gli stranieri e motivo di vanto per un uomo del sud come me”.

La preparazione per la docufiction è durata due anni, le riprese sono avvenute in Sicilia tra Piazza Armerina, Milazzo, ma anche a Palermo e in altre location dell’isola. “Tutti gli attori coinvolti sono siciliani – precisa My – e la stragrande maggioranza delle comparse sono siciliane”. Il progetto parla della nascita del regno di Sicilia “che a mio avviso, forse è il regno che ha anticipato quella che sarebbe stata poi la nascita del vero regno d’Italia – spiega Giuliano Fiorini Rosa, direttore del palinsesto di Rai documentari – con la tecnica della docufiction, quindi in maniera abbastanza spettacolare, si vede come, dei guerrieri, capirono il come le culture pre-esistenti dovessero essere conservate. Questa, infatti, è stata la vera grandezza e genialità del regno di Sicilia”.

