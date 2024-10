Diffamazione militare nel libro “Il mondo al contrario”, Vannacci: “convinto mia totale innocenza”

StrettoWeb

“Rispetto la decisione del giudice che ha rigettato una specifica e motivata istanza di archiviazione della procura ma sono ancora più convinto della mia integrale innocenza e della mia totale estraneità a qualsiasi intento diffamatorio nei confronti di alcuno e, in special modo, nei confronti di alcun militare“. È quanto dichiarato dal generale Roberto Vannacci dopo che il gip militare di Roma ha respinto l’istanza di archiviazione avanzata dalla Procura militare per l’accusa di diffamazione militare per i contenuti del libro “Il mondo al contrario” ai danni di un militare.

“Rappresenterò nelle sedi opportune tutte le mie ragioni e vado avanti a testa alta forte anche del consenso che ogni giorno mi dimostrano i tanti che mi seguono e che provengono dai settori più disparati della società“, ha concluso Vannacci.

