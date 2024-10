L’ex Reggina Di Lorenzo trascina il Napoli contro il Lecce: che pressione su Inter e Juventus! | CLASSIFICA

StrettoWeb

A Napoli saranno pure scaramantici ma episodi come questo sono i classici ‘segnali’ che poi, a fine stagione, vengono ricordati, rivalutati, reinterpretati nel momento di sottolineare gli step più importanti che hanno portato a qualcosa di grande. Leggasi: episodi Scudetto. È ancora prestissimo per parlarne, ma Napoli-Lecce può essere uno dei primi turning point della stagione.

L’anticipo del sabato pomeriggio della 9ª Giornata di Serie A sembrava destinato allo 0-0, una partita dominata dal Napoli con il 65% di possesso palla, 24 tiri totali di cui 8 in porta e un xG di 2.40 che non ne voleva sapere di sbloccarsi. Poi è arrivato il gol di Di Lorenzo, il secondo, dopo che il primo era stato annullato nella prima frazione per fuorigioco.

Rete preziosissima quella siglata dall’ex Reggina al 73′ che permette non solo di sbloccare la gara ma anche di portare a casa tre punti d’oro che permetteranno al Napoli di mettersi comodo comodo sul proprio divano, nell’attico al primo posto della Serie A, a gustarsi Inter-Juventus di domenica alle 18:00. Gli azzurri sono a +5 sull’Inter e a +6 sulla Juventus: entrambe le avversarie sono costrette a vincere per evitare la prima, vera fuga del campionato. Solo una potrà riuscirci e… non è detto che ci riesca. Conte intanto sprinta e non si guarda indietro.

Risultati 9ª Giornata Serie A

Venerdì 25 ottobre

Ore 18:00

Udinese-Cagliari 2-0

Ore 20:45

Torino-Como 1-0

Sabato 26 ottobre

Ore 15:00

Napoli-Lecce 1-0

Ore 18:00

Bologna-Milan posticipata

Ore 20:45

Atalanta-Verona

Domenica 27 ottobre

Ore 12:30

Parma-Empoli

Ore 15:00

Lazio-Genoa

Monza-Venezia

Ore 18:00

Inter-Juventus

Ore 20:45

Fiorentina-Roma

Classifica Serie A

Napoli 22 Inter 17 Juventus 16 Udinese 16 Milan 14 Torino 14 Fiorentina 13 Atlanta 13 Lazio 13 Roma 10 Empoli 10 Bologna 9 Verona 9 Como 9 Cagliari 9 Monza 7 Parma 7 Genoa 6 Lecce 5 Venezia 4

