Demolizione dell’ex cinema Orchidea, viaggio nel cantiere del Lungomare: “ecco come diventerà” | FOTO e VIDEO

Sono iniziati ieri i lavori di demolizione della parte interna dell’ex Cinema Orchidea sul lungomare di Reggio Calabria e in settimana si procederà con altre demolizioni interne. La facciata dell’ex cinema sarà ricostruita in acciaio e vetro, mentre all’interno verrà realizzata una struttura in cemento armato che verrà poi adibita a museo, autoditorium e centro polifunzionale.

Della struttura verrà conservata la parte storica tra via Zaleuco e via Palamolla e le autorità coinvolte hanno deciso di procedere con le demolizioni e la ristrutturazione della parte che non ha vincolo della sovrintendenza.

A causa di questi lavori, da due giorni è rivoluzionato il traffico nel centro storico della città in base ad apposita ordinanza emessa lunedì dal comune. Già ieri, nel primo giorno, si sono riscontrati gravi disagi che proseguiranno a lungo. La durata di questi lavori che obbligano alla chiusura delle strade è stimata in almeno 20 giorni.

Ad illustrare i dettagli del cantiere, ai microfoni di StrettoWeb è stato Antonio Scopelliti dell’azienda AS Costruzioni, che con grande disponibilità e competenza ha fornito un quadro a 360 gradi della situazione: “da ieri è stata impedita la circolazione nel tratto antistante l’ex cinema Orchidea, il fatto che non si vedono le macchine sulla strada, non significa che non si sta lavorando per le demolizioni. Dov’è possibile le demolizioni vengono fatte dall’interno ma con pericoli di crollo anche sulla viabilità quindi c’era un obbligo di interdizione del traffico veicolare per un numero di giorni che è comunque illimitato. La previsione è di 20 giorni ma se riusciamo a ridurre anche questo tempo di limitazione al traffico in quelle strade, ci proviamo. La demolizione riguarda solo una parte del fabbricato, gli angoli dove ci sono delle lesene significative per un vincolo di sovrintendenza quando è stato approvato il progetto, verranno lasciati così come sono naturalmente migliorati e rimessi in ordine dal punto di vista estetico“.

Nell’intervista video, l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Costantino delinea ulteriori dettagli sull’intervento:

