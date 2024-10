“Democrazia partecipata”: giovedì la votazione nella sede della V Circoscrizione di Messina

StrettoWeb

Come concordato con l’assessore ai Rapporti con le municipalità Massimiliano Minutoli, d’intesa con il sindaco Federico Basile, giovedì 17 ottobre, dalle ore 8.30 sino 13.30, presso la sede della V Circoscrizione del comune di Messina sita in via Petrina, 2 a Villa Lina, si terrà l’Election Day riguardante la votazione dei cinque progetti ammessi per la realizzazione con i fondi destinati alla “Democrazia Partecipata” per l’anno 2024. A rendere nota la data di votazione il presidente della V Circoscrizione Raffaele Verso, secondo le disposizioni del regolamento per la disciplina dell’istituto della “Democrazia Partecipata” approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 215 del 30 giugno 2023. I cittadini potranno effettuare le operazioni di voto, presentandosi presso la sede della V Municipalità muniti di un documento d’identità in corso di validità.

Lunedì 28 ottobre, dalle ore 8.30 alle 13.30, l’Election Day si svolgerà, come comunicato dal presidente Alessandro Cacciotto, nella sede della III Circoscrizione in via Suor Maria Francesca Giannetto n. 29 a Camaro centro. Giovedì 31 ottobre, dalle ore 8.30 sino alle 17, come reso noto dal presidente Davide Siracusano, la votazione interesserà la sede della II Municipalità, sita al 2° piano del palazzo dei Servizi dello stadio San Filippo sul viale degli Agrumi. Da stabilire la data di votazione della I, IV e VI Circoscrizione.

Si ricorda, altresì, che, dallo scorso martedì 8 ottobre fino al 31 ottobre 2024, la votazione può essere effettuata online sulla piattaforma https://serviziweb.comune.messina.it/votaProposta.php del sito istituzionale del Comune di Messina in cui è possibile visionare l’elenco dei 5 progetti promossi dai cittadini e scegliere quello ritenuto più meritevole di preferenza.

Possono votare tutti i residenti del Comune di Messina, che abbiano compiuto 16 anni. Per la votazione online è indispensabile essere forniti di Spid o C.I.E. ed è ammessa una sola espressione di voto. L’idea progettuale che avrà avuto più consensi sarà quella che verrà realizzata, a cura dell’Amministrazione comunale.

Di seguito l’elenco dei 5 progetti sottoposti a pubblica votazione:

1. “Sport Attivo a Scuola”. Il progetto mira alla rifunzionalizzazione di una parte del cortile della scuola primaria “Evemero da Messina” a Sant’Agata, per la realizzazione di uno spazio destinato alle attività di educazione motoria.

2. “Campo Gioco Multifunzione”. Proposta progettuale che prevede l’allestimento di un campo gioco multifunzione nel cortile lato sinistro della scuola “Città di Firenze” di Torre Faro.

3. “Progetto per la riqualificazione di un’area sita in via del Carmine, villaggio Contesse”. Si tratta di un’azione volta alla realizzazione di un campo a cinque e di un’area giochi.

4. “Parcheggio ed area giochi per bambini”. Progetto volto ad attrezzare uno spazio aperto alla cittadinanza e per attività ludico-ricreative nel rione Montepiselli.

5. “Ceramiche d’amuri”. Idea progettuale finalizzata alla collocazione di vasi in terracotta decorati a mano con motivi siciliani ornati da fiori e piante lungo il percorso cittadino, da piazza Castronovo a piazza Cairoli.

L’assessore Massimiliano Minutoli ribadisce l’importanza della partecipazione della cittadinanza anche in quest’ultima fase della votazione, “in quanto si tratta di progetti che rappresentano uno strumento per la crescita dell’intera comunità sotto il profilo del benessere e della qualità della vita”.

