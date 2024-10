La Dea Bendata bacia Villa San Giovanni: vinti quasi 130 mila euro al Lotto

StrettoWeb

Festa grande a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, grazie al gioco del Lotto. Nel concorso di martedì 22 ottobre, come riporta Agipronews, vinti 129.750 euro in seguito ai numeri 6-7-9-12 sulla ruota di Napoli. Da segnalare anche una vincita da 45 mila euro a Castrolibero, in provincia di Cosenza, in seguito al terno 6-7-9 sulla ruota di Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 16 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo da inizio anno.

