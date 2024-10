La Dea bendata bacia la Calabria: a Corigliano Rossano vinti 135 mila euro

StrettoWeb

La Dea bendata fa tappa in Calabria nell’ultima estrazione del Lotto avendo regalato la vincita più alta del concorso in questione. A Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, è stata realizzata una quaterna sulla ruota di Bari (con i numeri: 27-37-48-51) da 135.000 euro, a fronte di una spesa complessiva di 10 euro. La fortuna ha bussato anche al 10eLotto dove un fortunato giocatore di Grotteria, in provincia di Reggio Calabria, ha centrato un ‘3’ nella Modalità Istantanea da 8.580 euro.

