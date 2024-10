Crotone, sgomberata l’area di piazzale Nettuno: era occupata da persone senza fissa dimora

StrettoWeb

“Questo pomeriggio, grazie ad un intervento congiunto del personale del settore 6 abilitato ai lavori in quota, del personale di Akrea e della polizia locale reso a seguito di una riunione operativa voluta dal sindaco, si è proceduto allo sgombero di persone e cose dall’area di piazzale Nettuno. L’area risultava da tempo occupata da materassi e mobilio progressivamente accumulati da soggetti che stazionavano ormai abitualmente nell’area adibendola impropriamente a propria fissa dimora”. Così in una nota l’Amministrazione Comunale di Crotone annuncia lo sgombero dell’area.

“Il lavoro congiunto messo in campo dai dipendenti, a cui va il più sentito ringraziamento dell’amministrazione, ha consentito tale attività, che d’ora in poi verrà sistematicamente ripetuta non appena dovesse rendersi nuovamente necessario”, si legge ancora.

