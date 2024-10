Crotone, la Procura svela i dettagli sulla sparatoria: il Poliziotto è stato brutalmente aggredito

StrettoWeb

Gli eventi del pomeriggio del 07.10.2024 traggono origine da un lieve sinistro stradale tra due autovetture, in seguito al quale il vice-ispettore della Polizia di Stato Sortino Giuseppe, presente all’evento, decideva di chiarire l’accaduto, raggiungendo i soggetti coinvolti, nelle vicinanze del luogo dell’incidente in loc. Lampanaro, e qualificandosi. I due occupanti della vettura aggredivano brutalmente Sortino, aiutati anche da altri soggetti che sopraggiungevano: durante la violenta colluttazione veniva esploso un colpo d’arma da fuoco che feriva mortalmente Chimirri Francesco.

In seguito, il figlio di questo, raccolta l’arma del Sortino, caduta a terra dopo la colluttazione, provava a sparare contro il poliziotto che era per terra, non riuscendo, tuttavia, nell’intento. Allo stato sono in corso accertamenti a carico di tutti i soggetti coinvolti: per ricostruire puntualmente le circostanze dello sparo che ha ucciso Chimirri, si è proceduto all’iscrizione di Sortino nel registro degli indagati.

