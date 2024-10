Cosenza-Salernitana, ufficiale il rinvio. E quel simpatico meme… | FOTO

StrettoWeb

La notizia era già nell’aria da ieri, mancava solo la conferma ufficiale arrivata nelle ultime ore. Confermato quanto scritto su StrettoWeb circa l’imminente rinvio di Cosenza-Salernitana, adesso divenuto realtà. La partita del “Marulla” non si giocherà più sabato 2 novembre ma domenica 3 novembre alle ore 15:00.

Il Cosenza festeggia con un… meme

Tornando al calcio giocato, il turno infrasettimanale conclusosi ieri ha portato in dote 3 punti per il Cosenza, vincitore nella sfida di martedì contro la Reggiana per 0-1. Quella ottenuta dai ‘lupi’ è stata anche l’unica vittoria dell’intera giornata di Serie B. Sono arrivati, infatti, 9 pareggi: quattro 0-0, tre 1-1 e due 2-2. Vittoria festeggiata con un simpatico meme in cui il Cosenza si è paragonato a Steven Bradbury, ex pattinatore di short track vincitore, contro ogni pronostico e dall’ultima posizione (la stessa del Cosenza) della medaglia d’Oro nei 1000 metri alle Olimpiadi di Salt Lake City del 2002.

