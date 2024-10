Cosenza, Mario Occhiuto: “Città Unica è grande opportunità, pieno sostegno al rettore Leone”

StrettoWeb

“Desidero esprimere il mio pieno sostegno alla posizione del Magnifico Rettore dell’Università della Calabria, Nicola Leone, in merito alla fusione tra i comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero. La proposta di una ‘Città Unica’ non rappresenta solo un’idea di semplificazione amministrativa, ma un’opportunità concreta di crescita economica, sociale e culturale per i cittadini di tutte le realtà coinvolte”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto. “È profondamente ingiusto il tentativo di screditare una figura di indubbia competenza e imparzialità come il Rettore Leone, dal quale arriva una visione che va ben oltre le singole appartenenze e rivalità politiche locali, puntando a una maggiore efficienza amministrativa, alla valorizzazione delle risorse del territorio e al miglioramento della qualità dei servizi per tutti i cittadini. La fusione tra i comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero – prosegue – darebbe una prospettiva di sviluppo per tutta l’area urbana, capace di attrarre investimenti, ottimizzare i servizi e creare nuove opportunità per le future generazioni. Mi rivolgo a tutti i cittadini favorevoli alla fusione: non lasciamoci intimidire. Invito i comitati per il Sì e tutte le forze politiche responsabili a unire le proprie voci e a difendere, con forza e determinazione, la visione di una ‘Città Unica’”, conclude.

