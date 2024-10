Il Consorzio Olio di Calabria IGP brilla alla 60ª Edizione di SIAL Paris

StrettoWeb

Dal 19 al 23 ottobre 2024, il Consorzio Olio di Calabria IGP è stato protagonista alla 60ª edizione di SIAL Paris, una delle fiere mondiali più prestigiose nel settore alimentare. Questo evento internazionale, che attira migliaia di visitatori e professionisti del settore da tutto il mondo, ha offerto una vetrina perfetta per mettere in risalto le caratteristiche e le qualità uniche dell’olio calabrese. All’interno delle iniziative promosse dalla Regione Calabria, il Consorzio Olio di Calabria IGP ha presentato ai visitatori i segreti della produzione di uno degli oli extravergine d’oliva più apprezzati. Con un’attenzione particolare alla qualità e alla tradizione, l’olio calabrese IGP si distingue per il suo sapore intenso e per le sue proprietà organolettiche che lo rendono unico nel suo genere.

I visitatori dello stand calabrese hanno avuto l’opportunità di partecipare a degustazioni guidate, scoprendo i diversi profili sensoriali degli oli presentati e imparando a riconoscere le sfumature che caratterizzano l’Olio di Calabria IGP. Inoltre, sono stati organizzati workshop e incontri con produttori e esperti del settore, che hanno condiviso la loro passione e il loro sapere sulla coltivazione delle olive e sulla produzione dell’olio.

“La partecipazione a SIAL Paris rappresenta un’opportunità straordinaria per il Consorzio Olio di Calabria IGP di rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali, promuovendo un prodotto d’eccellenza che incarna i valori e le tradizioni del territorio calabrese”, ha rimarcato il presidente Massimino Magliocchi. La Regione Calabria, attraverso questa iniziativa, mira a sostenere e valorizzare le eccellenze locali, creando occasioni di crescita e sviluppo per i produttori e per l’intera filiera dell’olio. “Il successo della partecipazione a SIAL Paris è un ulteriore passo avanti per affermare l’Olio di Calabria IGP come simbolo di qualità e tradizione nel panorama agroalimentare mondiale”, hanno ribadito i protagonisti. L’Olio di Calabria, per la cronaca, la settimana scorsa ha siglato un accordo fondamentale per la contraffazione con un contrassegno ed il qrcode presentato al Poligrafico e Zecca dello Stato.

