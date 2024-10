Messina Risk Sis.Ma 2024: conclusa l’esercitazione, 25.000 persone coinvolte 

StrettoWeb

Si è conclusa ieri l’esercitazione “Messina Risk Sis.Ma. 2024“, giunta alla sua tredicesima edizione, con la consegna degli attestati di partecipazione ad Enti e Volontari intervenuti, presso il Centro Polifunzionale di Protezione Civile, presenti tra gli altri il sindaco Federico Basile, il direttore generale del comune di Messina Salvo Puccio, l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, il dirigente del servizio regionale di Protezione civile per la provincia di Messina Bruno Manfrè e l’esperto comunale Antonio Rizzo.

I numeri dell’esercitazione sono stati i seguenti: 25.000 persone complessivamente coinvolte, di cui 20.000 nelle scuole; 45 eventi svolti presso le Istituzioni/Università di Messina, esercitazioni di evacuazione e corsi di formazione per Volontariato e componenti della colonna mobile degli enti locali ANCI; maxi-emergenza sanitaria nei 3 ospedali di Messina Policlinico, Piemonte e Papardo, nel dipartimento di Medicina Militare con trasporto di 53 feriti simulati rappresentati da studenti del corso di laurea di Infermieristica del Policlinico, e il SUES 118 Messina, con la centrale operativa che ha coordinato i soccorsi; impiegati 40 vigili della Polizia municipale di supporto per la sicurezza stradale e 10 funzionari del servizio comunale di Protezione civile; mobilitati 27 mezzi di Protezione civile partiti in colonna mobile dal COC verso l’area di ammassamento soccorritori e mezzi allestita presso l’area PalaRescifina, San Filippo, aperta alla visita degli studenti degli istituti scolastici Antonello, Caio Duilio e Catalfamo e gestita da 160 volontari appartenenti al Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Messina e alle 19 associazioni di volontariato che hanno partecipato all’esercitazione (A.C.C.I.R. – AGESCI – Ass. Naz. Carabinieri Messina servizio Regionale Cinofili Ass. Naz. Carabinieri Sicilia – A.R.P. – Castel Gonzaga – C.O.E.S. – Croce Rossa Messina – Guardia Forestale Volontaria Messina – Mari e Monti 2004 – Misericordia Messina – Misericordia Spadafora – Nova Militia Christi – Nucleo Diocesano di Protezione Civile – Organizzazione Europea – Overland – Soccorriamoli – Volontari del Terzo Settore) coordinati da Sabrina Palumbo e Orazio Puleio, referenti della funzione volontariato del Centro Operativo Comunale.

“Un’esercitazione può definirsi riuscita – hanno dichiarato il sindaco Basile e l’assessore Minutoli – nel momento in cui si prende coscienza dei propri limiti, per poter migliorare la prossima volta. Quando abbiamo progettato di mobilitare una colonna mobile e realizzare un campo di ammassamento soccorritori e mezzi l’abbiamo fatto per avere contezza e consapevolezza delle varie forze di Volontariato su cui Messina potrebbe contare in caso di emergenza sismica. Ringraziamo tutti i volontari per la grande partecipazione. Nessuno si salva da solo e la protezione civile funziona se la cooperazione tra tutti gli attori è efficace e consapevole“, hanno concluso Basile e Minutoli.

