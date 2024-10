Commercio e distribuzione, proclamato lo sciopero generale: le date

StrettoWeb

“Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL della Calabria continuano a lottare per un modello economico e sociale che tenga conto dei bisogni e dei diritti di chi lavora che devono conciliarsi con la condizione di vita e con il diritto al tempo libero e al riposo.

Per queste ragioni, come già fatto in passato, le segreterie regionali unitarie di settore hanno proclamato lo sciopero generale del commercio e della Dmo per tutti i giorni festivi a partire dal 1 novembre 2024 al 6 gennaio 2025“, è quanto si legge in una nota trasmessa alla stampa dalle sigle sindacali.

“Un’azione di lotta necessaria a tutelare chi non è disponibile a rinunciare ai propri affetti ed alle proprie ambizioni personali nei giorni di festa e che contrasta la logica di un mercato che nonostante la digitalizzazione e l’e-commerce non vuole offrire alternative che tengano conto, non solo della clientela, delle merci e dei prodotti,, ma anche di chi lavora e delle sue necessità“, si legge ancora.

“Ci auguriamo e chiediamo alle aziende interessate, come accaduto in passato, di abbassare le saracinesche nei giorni di festa, così come alle istituzioni, a partire dalla Regione Calabria, di emettere ordinanze di chiusura delle attività commerciali nei festivi.

Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltuc UIL chiedono alle lavoratrici ed ai lavoratori calabresi di aderire e sostenere gli scioperi proclamati per far crescere la cultura del rispetto per chi ha bisogno di lavorare e merita di vivere la propria vita dignitosamente“, si legge in conclusione.

