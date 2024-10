Commemorazione Defunti, servizio navetta per i Cimiteri di Motta e Lazzaro

StrettoWeb

Da lunedì 28 a giovedì 31 ottobre 2024 sarà attivo un servizio di trasporto gratuito per consentire alle persone più anziane o prive di mezzi propri di recarsi presso i cimiteri di Motta e Lazzaro. Il servizio, voluto dall’Amministrazione comunale in occasione della commemorazione dei defunti, sarà garantito a Motta e Lazzaro a giorni alterni, solo su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili (15 per corsa).

Motta: Lunedì 28 e mercoledì 30 ottobre, corsa ore 9:30 (con ritorno alle 10:30).

Lazzaro: Martedì 29 e giovedì 31 ottobre, corsa ore 9:30 (con ritorno alle ore 10:30).

Per usufruire gratuitamente del servizio è necessario prenotare il posto contattando gli uffici comunali (sindaco@comunemottasg.it; 0965.718104, 0965.718108, 0965718.129) comunicando le generalità, un numero di telefono cellulare e il quartiere di residenza per organizzare al meglio la corsa.

