Calcio a 5, comincia il campionato della Futura: al Palattinà di Lazzaro arriva l’AS Roma

Il “Sold-Out” è assicurato. Grande appuntamento al Palattinà di Lazzaro. Riparte la A2 Elite e lo fa con un appuntamento più che appetitoso per la Polisportiva Futura, che affronta l’AS Roma. Undicesimo anno consecutivo in un campionato nazionale, secondo nella A2 Elite, il secondo torneo d’Italia, un campionato importante e blasonato. La prima in campionato per il tandem Honorio-Martino in panchina supportati dal Dt Saccà e dal vice De Stefano. Roster, confermato interamente per i giallo-blu con qualche intrigante novità come Paolo Scalavino, ed i giovani Melito e Torino. Si punta forte sulla voglia di riscatto e di Playoff di un gruppo che, probabilmente, nella passata annata agonistica, complici tante sfortune poteva ottenere qualcosa di più.

Capitan Cividini, lo stesso Honorio, leggendario calcettista con 9 scudetti all’attivo e trascorsi in Nazionale maggiore, l’estro di Minnella, la solidità di Scopelliti e la caparbietà di Paolo Parisi tra i pali rappresentano i punti di forza di una squadra che può contare su tutto il gruppo Under 23, capitano da Andrea Falcone che così bene sta facendo nel campionato di riferimento.

L’avversario

Nella passata stagione, i giallo-rossi risultarono la migliore difesa d’Italia della categoria con 52 gol subiti. Marcio Ganho tra i pali è un portento. Babadilla, ex Benevento offre garanzie offensive. Attenti al fortissimo Kamel, Guerini, laterale molto pericoloso, Dudù Nicocelli, il giovane Lombardino e l’ex Cesena Badahi. A mezzo stampa, i giallo-rossi hanno annunciato di puntare al salto di categoria.

Info sulla gara

Il ticket d’ingresso per assistere al match è acquistabile presso il Palattinà stesso e presso il punto vendita del Royal Cafè di Lazzaro al costo di 5 euro. Negli stessi spazi, è possibile, sostenere il progetto Futura abbonandosi al costo di 100 euro per tutta la stagione. La gara verrà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della Polisportiva Futura con la telecronaca di Giovanni Mafrici. La replica, andrà in onda sulla tv ufficiale del club, Reggio Tv, canale 77, il lunedì successivo alle ore 18. Arbitrano i signori Fabio Alfio Sfilzo di Acireale, Salvatore Pagano di Catania con Lucy Molinaro di Lamezia Terme al cronometro.

