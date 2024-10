Cittanova, a Girolamo Zito il Premio “San Girolamo” 2024

StrettoWeb

Lo scorso 30 settembre, nel clou delle celebrazioni patronali che hanno coinvolto la Comunità di Cittanova, è stato consegnato l’annuale Premio San Girolamo all’interno della Chieda Matrice. Il prestigioso riconoscimento, che vede insieme nell’organizzazione Parrocchia-Arcipretura di San Girolamo, l’Amministrazione Comunale e la Società Artistico-Operaia di Mutuo Soccorso, quest’anno è stato conferito all’imprenditore Girolamo Zito, amministratore delegato delle Effezeta Group, vera eccellenza produttiva del territorio da sempre impegnata ad animare percorsi di responsabilità sociale d’impresa nel solco di un amore autentico e genuino per il paese.

Il Premio San Girolamo viene attribuito annualmente a personalità che si sono contraddistinte per impegno sociale e culturale, per spirito di servizio e per azioni significative capaci di favorire la crescita complessiva di Cittanova e del suo territorio. A Girolamo Zito “è stato unanimemente riconosciuto il contributo costante alla crescita sociale, economica e culturale della Comunità cittanovese, attraverso molteplici attività ed iniziative che l’hanno consolidata come riferimento certo anche in esperienze importanti mirate alla valorizzazione dell’identità e delle tradizioni locali, della storia cittadina e del sentire religioso”.

Lo scorso lunedì 30 settembre, nella Chiesa Matrice al termine della processione del Santo Patrono, il Premio è stato consegnato ufficialmente all’imprenditore, alla presenza anche di don Letterio Festa, degli amministratori, tra cui il Sindaco avv. Domenico Antico, delle cariche sociali della SAOMS e di centinaia di cittadini cittanovesi. “Sono grato per questo attestato suggestivo ed emozionante – ha affermato Zito – e intendo ringraziare la mia famiglia, per l’amore e il supporto costante e, per il pensiero graditissimo, la Parrocchia-Arcipretura di San Girolamo, l’Amministrazione Comunale e la Società Artistico-Operaia di Mutuo Soccorso”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.